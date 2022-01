La Sposa, anticipazioni seconda puntata 23 gennaio 2022: trama episodi, cast, replica e streaming

Ha debuttato solo la scorsa settimana, ma La Sposa, nuova fiction di Rai 1 con Serena Rossi protagonista, si preannuncia essere già un successo visto il boom di ascolti che ha ottenuto. E i fan non vedono l’ora di sapere cosa succederà a Maria, la donna che dalla Calabria ha dovuto accettare il matrimonio per procura e si è trasferita al Nord in quell’Italia degli anni ’60.

La Sposa, anticipazioni 23 gennaio 2022: trama episodi di stasera in tv

Nella seconda e imperdibile puntata finalmente Italo verrà scagionato: non è stato lui ad uccidere Giorgia, l’ex moglie trovata morta vicino al fiume. L’uomo, in ogni caso, cadrà in depressione e tenterà il gesto estremo. Sarà Maria a salvarlo, fino a quando non sarà costretta ad andare via, a tornare in Calabria perché l’adorato fratello Giuseppe sta male, ha il tifo. Mentre sale sulla corriera Italo le dice di restare al sud, di trovare lì l’amore. E Maria una volta al suo paese incontrerà di nuovo Antonio, il suo primo fidanzato. Tutto sembra procedere bene, ma Italo senza Maria non riesce a stare ed è intenzionato a conquistarla.

La Sposa: quante puntate sono, data ultima puntata e cast

La Sposa terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per ben tre prime serate, sempre di domenica (salvo cambiamenti del palinsesto). Tra gli attori: Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni. La regia è di Giacomo Campiotti, le sceneggiature sono firmate da Valia Santella, Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. L’ultima puntata, quindi, andrà in onda domenica 30 gennaio 2022.