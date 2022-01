La Sposa, anticipazioni terza e ultima puntata di domenica 30 gennaio 2022: trama episodi e repliche

Terza, ultima e imperdibile puntata de La Sposa, la fiction di successo di Rai 1 che ha debuttato la scorsa settimana e ha già appassionato milioni di telespettatori. La serie, ambientata nell’Italia degli anni ’60, vede come protagonista l’attrice Serena Rossi nei panni di Maria, una giovane donna calabrese che ha sposato per ‘procura’ un uomo del Nord, Italo Bassi (interpretato da Giorgio Marchesi). Ma cosa succederà domenica 30 gennaio in prima serata su Rai 1?

La Sposa anticipazioni ultima puntata 30 gennaio 2022: trama episodi

Italo ha intenzione di riconquistare Maria e va in Calabria per portarla con sé. Tra i due, stando alle anticipazioni, ritornerà il sereno, ma poi succederà l’irreparabile. Il piccolo Paolino, infatti, di nascosto si recherà nel cortile, ma è lì che scoppierà un tremendo incendio che metterà a repentaglio la sua giovane vita. Italo, il padre, farà di tutto per salvarlo, non esiterà neanche un secondo, ma purtroppo sarà lui a perdere la vita tra le fiamme. Maria, quindi, si ritroverà di nuovo sola e dovrà avere la forza di andare avanti, soprattutto ora che è in dolce attesa. Cos’altro succederà a lei, al bimbo che porta in grembo e a Paolino?

La Sposa: cast e repliche

Tra gli attori: Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni. La regia è di Giacomo Campiotti, le sceneggiature sono firmate da Valia Santella, Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili sulla piattaforma Rai Play.