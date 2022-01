La Sposa, anticipazioni ultima puntata 30 gennaio 2022: trama episodi, cast e repliche

Ultimo e imperdibile appuntamento su Rai 1 con La Sposa, la fiction di successo che ha debuttato poche settimane fa e che ha appassionato milioni di telespettatori. E’ la storia di Maria, interpretata magistralmente da Serena Rossi, che per ‘procura’ negli anni ’60 decide di sposare un contadino del nord e di trasferirsi dalla sua bella e calda Calabria al Nord. Qui incontrerà il marito, Italo, e tra i due, dopo non pochi problemi, nascerà una bella storia d’amore.

La Sposa, anticipazioni ultima puntata 30 gennaio 2022: trama episodi

Italo, nell’ultima e imperdibile puntata de La Sposa, morirà e Maria si troverà costretta a fare tutto da sola. L’uomo, infatti, per salvare la vita a Paolino, durante un terribile incendio, morirà tra le fiamme e lascerà sola Maria, incinta del loro bimbo. La donna cercherà di andare avanti, di rialzarsi, di riprendersi dallo choc, ma dovrà fare anche i conti con l’atteggiamento sempre più strano del fratello Giuseppe. Lei cercherà di fare di tutto, ma deciderà di farsi ricoverare: Paolino verrà affidato all’amica Nunzia, poi Maria tornerà nel casale e scoprirà che il piccolo è stato chiuso in un istituto. Cosa succederà tra lei e Antonio, il suo ex?

La Sposa: cast e dove vedere le repliche

Nel cast, tra gli attori: Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni. La regia è di Giacomo Campiotti, le sceneggiature sono firmate da Valia Santella, Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili sulla piattaforma Rai Play.