La Sposa, ci sarà la seconda stagione della fiction di Rai 1? Ultime news

Tre appuntamenti, tre prime puntate che hanno tenuto con il fiato sospeso migliaia e migliaia di telespettatori. Stiamo parlando della fiction di successo di Rai 1 La Sposa, che ha visto nei panni della protagonista l’attrice Serena Rossi, che ha interpretato Maria, una donna che ha scelto di sposare per ‘procura’ un contadino del Nord. Tutto questo per salvare la sua famiglia, disposta anche a trasferirsi dal mare della Calabria al freddo del Nord. Ma ci sarà la seconda stagione? Se lo chiedono in tanti, soprattutto quelli che non vogliono rinunciare in futuro alle vicende di Maria, di Italo e di Paolino.

Ci sarà la seconda stagione de La Sposa?

Tutto tace su un’eventuale seconda stagione della serie. Forse è ancora troppo presto per pronunciarsi, ma visto il successo la speranza è che Maria torni presto in televisione. In un’Italia degli anni ’60 alle prese con il boom economico. Intanto, domenica prossima su Rai 1 andrà in onda e prenderà il via un’altra fiction di successo, L’Amica Geniale.

Come finisce La Sposa?

Italo, nell’ultima e imperdibile puntata de La Sposa, morirà e Maria si troverà costretta a fare tutto da sola. L’uomo, infatti, per salvare la vita a Paolino, durante un terribile incendio, morirà tra le fiamme e lascerà sola Maria, incinta del loro bimbo. La donna cercherà di andare avanti, di rialzarsi, di riprendersi dallo choc, ma dovrà fare anche i conti con l’atteggiamento sempre più strano del fratello Giuseppe. Lei cercherà di fare di tutto, ma deciderà di farsi ricoverare: Paolino verrà affidato all’amica Nunzia, poi Maria tornerà nel casale e scoprirà che il piccolo è stato chiuso in un istituto. Cosa succederà tra lei e Antonio, il suo ex?