La storia su Rai 1: ecco la trattoria di Roma protagonista nella fiction

Alla scoperta della trattoria che compare nella serie televisiva “La Storia” su Rai 1: andiamo a vedere in quale quartiere di Roma si trova.

Roma torna protagonista del cinema, dopo l’immenso successo di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. In questa occasione diventa palcoscenico di una nuova fiction di Rai 1, chiamata “La Storia”. Il prodotto televisivo ispirato al romanzo omonimo di Elsa Morante, si fregia in questa occasione di un cast di tutto rispetto: troviamo infatti Jasmine Trinca, Lorenzo Zurzolo, Elio Germano, Asia Argento e Valerio Mastrandrea.

La Storia su Rai 1: di cosa parla la fiction?

La storia, come pensata anche da Elsa Morante, ci riporta alla Roma sotto bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Lo fa ripartendo dai quartieri più popolari della romanità, che storicamente si sarebbero poi contraddistinti per la genuinità delle persone ma soprattutto per azioni di resistenza all’occupazione nazi-fascista nel 1945.

La Storia su Rai 1: cosa ispirò Elsa Morante?

San Lorenzo, Testaccio, Pietralata o il Ghetto Ebraico di Roma. Quartieri di Roma, che però al loro interno racchiudo un’importanza storica e culturale per la Città Eterna. Non solo nei sensi della romanità, ma anche perchè all’interno di queste borgate e quartieri popolari si sono avuti episodi chiave della città durante la conclusione della Seconda Guerra Mondiale e l’azione di resistenza partigiana.

La Storia su Rai 1: la trattoria di San Lorenzo

Tra i luoghi emblematici che vengono ripresi all’interno della serie televivia “La Storia”, vi è anche una trattoria romana si sono svolte diverse scene del prodotto cinetelivisivo. Si tratta della storica trattoria “Da Marcello”, ancora oggi un punto di riferimento della cucina romana per tutta la Città Eterna e che ogni anno vede la visita di centinaia di turisti.

La Storia su Rai 1: la trattoria “Da Marcello”

Situata a via dei Campani e pochi passi da via di Porta Labicana e la fermata di Santa Bibiana, “Da Marcello” è ancora un’istituzione all’interno del quartiere di San Lorenzo. Quest’anno l’attività fa 63 anni, avendo aperto a Roma nel 1961 e con la città che ancora si stava risollevando dai postumi della Seconda Guerra Mondiale. Un’attività che, in cuor suo, ha visto generazioni di persone legate a San Lorenzo passare e soprattutto lo sviluppo delle aree del suo stesso quartiere e la zona dell’Esquilino.

La Storia su Rai 1: la cucina “Da Marcello”

Fondato dal signor Marcello Di Lorenzo nel lontano 1961, le origine contadine del fondatore lo hanno spinto ad aprire un’attività all’insegna della cucina casareccia romanesca. Oltre a diventare un famoso punto di riferimento gastronomico e sociale, il locale prima ha ospitato i famosi “fagottari” (gli operai e gli studenti di San Lorenzo) e poi si è aperto verso le varie fasce sociali che compongono Roma.

Tutto ciò riunendo i piatti tipici della tradizione romana, cucinati con prodotti freschi e soprattutto di grande qualità. Tra questi, ci permettiamo di menzionare i rigatoni alla gricia, la coda alla vaccinara o la trippa alla romana.