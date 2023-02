Lalla di Uomini e Donne: chi è, età, di dov’è, lavoro, foto, Instagram, Claudio

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre! Anche quest’oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta a regalare emozioni ai propri telespettatori ed i colpi di studio in scena non mancheranno! In particolare, oggi al centro dello studio c’è Claudio, per lui sono scese ben 4 signore. Con chi deciderà di approfondire la conoscenza l’uomo?

Chi è Lalla, la nuova corteggiatrice di Claudio

Lalla è una signora molto bella. È di origini straniere ed è rimasta colpita dalla sensibilità e dalla bontà d’animo di Claudio. Anche lei è vedova e sembra fortemente intenzionata ad iniziare una frequentazione con l’uomo. Come la prenderà Tina? Non ci resta che stare a guardare.