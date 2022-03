“L’Altro Buio in Sala”: grande successo per l’anteprima del film di Ciro Formisano

Numerosi noti personaggi e amanti del cinema accorsi a sostegno del cinema e delle sale, alla prima nazionale del film documentario “L’Altro Buio in Sala” di Ciro Formisano, organizzata al Cinema Farnese di Roma. Un Film che racconta della passione per il cinema e delle sale cinematografiche, il documentario prodotto la Luca Rossi della Tvm in collaborazione con Rai Cinema percorre l’Italia attraverso i racconti dei gestori di 14 sale cinematografiche storiche del nostro paese. Ne racconta la storia, gli aneddoti, tragici o comici, i grandi personaggi che hanno ospitato nel tempo, le crisi superate come quella provocata dalle videocassette negli anni 80, fino ad arrivare alla crisi più grande e recente che noi tutti conosciamo, quella legata alla chiusura a causa della Pandemia. Non è stato semplice – dichiara Formisano – poter girare questo film facendo lo slalom tra zone rosse, arancioni, pur di carpire lo stato d’animo che i gestori delle sale vivevano, in un momento di incertezza che però riguardava qualunque categoria.

Nel film oltre ai gestori, veri protagonisti, ci sono grandi personaggi del cinema Italiano come Carlo Verdone, Enrico Vanzina, Claudio Bisio, Donatella Finocchiaro, Laura Delli Colli, Massimo Cantini Parrini, che lasciano un pensiero da spettatori, ovvero un aneddoto personale legato alla sala cinematografica.

Presenti all’Evento coordinato da Francesca Piggianelli ed accolti dal direttore del cinema Farnese Fabio Amadei, oltre il regista Ciro Formisano ed il produttore Luca Rossi, numerose personalità del cinema italiano, tra cui Laura Delli Colli, Franco Nero, Bianca Nappi, Maria Rosaria Omaggio, Daniela Poggi, Eleonora e Saverio Vallone, Alice Guerra, Isabel Russinova e Rodolfo Martinelli. Al termine del film un breve interessante dibattito con domande del pubblico, per scoprire il grande lavoro di chi è dietro alle quinte ed un saluto con un brindisi nella suggestiva Campo De’ Fiori di Roma.

Il film proseguirà le sue uscite accompagnate dalla presenza del regista nel resto delle sale italiane come lo storico Cinema Mexico di Milano, il Cinema Giometti di Riccione, il Baretti di Torino, Il Mignon di Mantova, il Vittoria di Napoli per tornare a Roma in programmazione al Cinema Delle Provincie D’Essai, e al Nuovo Cinema Aquila.