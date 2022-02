L’Amica Geniale 3, anticipazioni terza puntata 20 febbraio 2022: trama episodi, cast, repliche e streaming

Dopo il debutto e il successo delle scorse stagioni e puntate questa sera, domenica 20 febbraio, tornerà su Rai 1 in prima serata la serie L’Amica Geniale, che sta appassionando milioni di telespettatori. La fiction, tratta dall’omonimo best seller di Elena Ferrante, racconta la storia di Elena e Lila, due ragazze ormai adulte: cosa succederà nei prossimi imperdibili episodi?

L’Amica Geniale 3, trama e anticipazioni 20 febbraio 2022

Elena sposa la causa femminista, ma ha un diverbio con Pietro. Intanto, Pasquale e Nadia arrivano a casa di Elena a Firenze, poi quando vanno via la donna e Pietro discutono. E non poco. In villeggiatura, invece, il piccolo Gennaro litiga con le figlie di Elena, lei cerca di sopportare fino a quando non scopre che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara. Dispiaciuta, sconfortata, va a Napoli per parlarne con lei.

L’Amica Geniale 3: cast, repliche e streaming

Sono quattro le puntate de L’Amica Geniale, giunta alla sua terza stagione. Gli ultimi due episodi, salvo cambiamenti del palinsesto, andranno in onda domenica 27 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1. Tutte gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play.