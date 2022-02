Ha riscosso un notevole successo, ma ora L’Amica Geniale, serie tv giunta alla sua terza stagione in onda su Rai 1, sta per concludersi e domenica 27 febbraio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. Cosa succederà alle protagoniste Elena e Lila? Ci saranno colpi di scena?

L’Amica Geniale 3, anticipazioni ultima puntata 27 febbraio 2022: trama episodi

Saranno due gli episodi di domenica 27 febbraio. Nel primo ‘Ancora tu’, si scoprirà che il matrimonio di Elena è in crisi perché il suo rapporto con Pietro no è più quello da favola che immaginava. Anzi, il contrario. Elena si sente sotto pressione, trattata quasi da schiava, ma un giorno fuori casa si presenterà Nino Sarratore. Tra Piero e Nino si creerà quasi un’amicizia, mentre Elena è decisa e vuole tornare a scrivere il suo nuovo romanzo. A seguire, nel prossimo episodio, Elena e Pietro conosceranno la famiglia di Nino, ma tra i due uomini il rapporto inizierà ad incrinarsi. La scrittrice alla fine cosa deciderà di fare? Seguirà il cuore?

Dove vedere le repliche de L’Amica Geniale 3

Tutti gli episodi de L’Amica Geniale 3, ma anche delle scorse stagioni, sono disponibili in replica e in streaming sul portale Rai Play.