L’Amica Geniale 3: quando inizia, trama, cast e anticipazioni

Sono salite ieri sera sul palco dell’Ariston Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le due giovani attrici e protagoniste della serie tv di successo di Rai 1 L’Amica Geniale, che presto debutterà con la terza e imperdibile stagione. Ma cosa succederà? E, soprattutto, quando inizierà e quante saranno le puntate che terranno compagnia al pubblico?

L’Amica Geniale 3: ecco quando inizia, anticipazioni

L’Amica Geniale – La storia di chi fugge e di chi resta compie un nuovo passo e accompagna il pubblico negli anni ’70. C’è tanta attesa per la terza stagione, quella tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, che domenica 6 gennaio, subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2022 sbarca su Rai 1. La regia è affidata a Daniele Lucchetti e le puntate saranno quattro, tutte di domenica salvo cambiamenti del palinsesto.

Trama e anticipazioni terza stagione de L’Amica Geniale

Stando alle anticipazioni, Elena e Lila sono diventate donne: la vita le ha costrette a crescere in fretta. Lila si è sposata a 16 anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e lavora come operaia in condizioni dure; mentre Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo. Divise dalle scelte, dalle opportunità, le due restano unite da un legame fortissimo.