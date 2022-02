L’Amica Geniale 4 si farà? Quando esce, trama e anticipazioni sulla quarta stagione

Si è conclusa ieri, domenica 27 febbraio, la terza e imperdibile stagione de L’Amica Geniale, la serie tv di successo di Rai 1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Ma la curiosità dei telespettatori, che da sempre seguono le vicende delle due ragazze, Lina e Lenù, è una: si farà la seconda parte? E quando andrà in onda?

La quarta stagione de L’Amica Geniale

Una certezza c’è: la quarta stagione de L’Amica Geniale si farà e sarà anche l’ultima perché i libri di Elena Ferrante sono quattro. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno, quindi salvo cambiamenti all’ultimo minuto la messa in onda è prevista nel 2024: ma un periodo ‘ufficiale’ ancora non c’è, è troppo presto.

Ci saranno Gaia Girace e Margherita Mazzucco?

Molto probabilmente come attrici, nei panni di Lila e Lenù, non vedremo più sul piccolo schermo Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le due giovani non sarebbero più credibili nei panni di due donne, ormai adulte: chi prenderà il loro posto? Ancora non c’è nessuna comunicazione ufficiale, ma da anni si parla di Alba Rohrwacher nei panni di Elena. Sarà davvero così?

La trama e le anticipazioni della quarta stagione

La quarta e ultima stagione de L’Amica Geniale racconterà l’amicizia di Lila e Lenù dagli anni ’80 fino a oggi. E’ tratta dal libro di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta e rivedremo le due tornare a essere molto vicine: ci saranno altri colpi di scena? Elena, dopo essere diventata l’amante di Nino, ha deciso di mollare il marito Pietro e ha pensato bene di tornare a vivere a Napoli con le figlie. Lila, però, scoprirà che Nino non ha mai lasciato la moglie e i figli. Elena resta incinta di Nino, ma anche Lila aspetta una bambina dal compagno Enzo. Gli anni passano, i loro figli diventano grandi: cosa succederà alle protagoniste, ormai adulte?