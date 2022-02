L’Amica Geniale, anticipazioni terza puntata 20 febbraio 2022: trama prossimi episodi

Dopo il successo delle prime due stagioni, domenica scorsa ha debuttato su Rai 1 la terza parte de L’Amica Geniale, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante seguitissima e amata da milioni di telespettatori. Ma cosa succederà nella terza puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 20 febbraio?

L’Amica Geniale: anticipazioni terza puntata 20 febbraio 2022

La terza stagione de L’Amica Geniale è tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante e nella seconda puntata, così come nella prima, abbiamo visto Elena e Lila ormai donne. Nel primo episodio, infatti, Lila è sempre più stanca, distrutta dal lavoro alla Soccavo ed Elena vorrebbe fare qualcosa per aiutarla e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia e riesce a farsi pubblicare l’articolo dall’Unità. Abbiamo visto anche Elena e Lila intenzionate a farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma con non poche difficoltà. Pietro ed Elena si sono sposati, Adele coglie alla sprovvista la nuora e le prepara un ricevimento, ma Elena si tende tradita e raggirata.

L’Amica Geniale 3: quante puntate sono, quando finisce

Sono quattro le puntate de L’Amica Geniale, giunta alla sua terza stagione. Gli ultimi due episodi, salvo cambiamenti del palinsesto, andranno in onda domenica 27 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1.