L’Anno che verrà in Calabria: ecco quando, ospiti e chi conduce

Il prossimo, tradizionale quanto immancabile appuntamento con L’Anno che Verrà, show musicale che saluta l’anno in corso e dà il benvenuto a quello nuovo, si terrà nella regione Calabria. Sarà, dunque, quest’ultima ad ospitare – il prossimo 31 dicembre su Rai 1, l’allegro e benaugurante show.

L’Anno che verrà sbarca in Calabria

Questa è la prima volta in vent’anni che la regione Calabria ospita la trasmissione. Infatti, nel corso del tempo il “concertone” è andato in scena in varie zone della Penisola: in Emilia Romagna, – a Rimini dal 2003 al 2010- in Valle D’Aosta, – a Courmayeur dal 2011 al 2014 – in Basilicata, – tra Matera, Potenza e Maratea dal 2015 al 2019 – nel Lazio, – per via del Covid nel 2020 andò in onda negli studi Fabrizio Frizzi a Roma – infine, in Umbria, – a Terni e Perugia nel 2021 e 2022.

Ora, sarà invece la volta della regione Calabria, la quale ha firmato un accordo biennale per la realizzazione de L’Anno che Verrà che, dunque, andrà in scena non solo nel 2023 ma anche nel 2024. La sede verrà resa nota nei prossimi mesi. Grazie al raggiunto accordo, come si legge nella nota diffusa da Viale Mazzini, “saranno realizzate in convenzione con la Regione Calabria, anche altre trasmissioni, in onda sulle reti generaliste e su Rai Italia, per promuovere tutti gli aspetti naturalistici, paesaggistici, enogastronomici e culturali della Regione”. Senza dubbio, quello sottoscritto rappresenta un accordo strategico in quanto, già a partire dal mese di luglio, la regione Calabria farà capolino in alcune trasmissioni del day time.

Il format

Il format del programma è semplice quanto efficace. Lo show consiste in un’unica serata a cadenza annuale, durante la quale si alternano ospiti musicali e personaggi dello spettacolo, con l’intento di accompagnare i telespettatori nel festeggiare in diretta televisiva il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, solitamente scandito da un countdown posto in sovrimpressione.

Il programma va in onda su Rai 1, trasmesso dalle 21:00 (ad eccezione della ventesima edizione che è stata trasmessa dalle ore 21.30 per lasciare spazio a Speciale TG1 in seguito alla scomparsa di Papa Benedetto XVI) del 31 dicembre (subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica), per poi terminare alle 2:00 del 1º gennaio. Ricordiamo infine che la sigla del programma è l’omonima canzone del cantautore bolognese Lucio Dalla.