Laura Freddi, chi è il compagno Leonardo D’Amico: età, lavoro, oggi, figli, foto e Instagram

Laura Freddi è una showgirl, ex, tra gli altri, di Paolo Bonolis. Oggi ha 51 anni e condivide la sua vita privata con Leonardo D’Amico. La sua è stata una brillante carriera – da velina di Striscia al palco del Festivalbar (adesso a Oggi è un altro giorno) – ma anche dal punto di vista sentimentale, passando cioè al suo mondo lontano dai riflettori dello spettacolo, Laura Freddi ha fatto molto parlare di sé. Cosa si sa ad esempio sul suo attuale compagno da cui ha anche avuto una figlia? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sul futuro marito di Laura Freddi Leonardo D’Amico

Cantante, showgirl, conduttrice italiana, Laura Freddi è una dei volti noti della nostra tv. Lanciata nella tv pubblica a Non è la Rai è stata anche protagonista a Striscia la Notizia come velina. Dopodiché si è affermata in programmi famosi quali il Festivalbar, il Quizzone e Occhio allo Specchio! Negli anni ha spaziato dalla televisione, alla radio ma anche al cinema, insomma davvero un percorso costellato di tantissimi successi e soddisfazioni. Oggi, passando alla sua vita privata, è fidanzata con Leonardo D’Amico, fisioterapista della Nazionale Italiana di Beach Volley. I due si sono conosciuti nel 2013. Hanno una figlia, nata nel 2018, che si chiama Ginevra. La coppia recentemente ha annunciato che si sposerà e lo farà quest’anno: praticamente si attende soltanto la data ufficiale. Ma cosa sappiamo sul suo futuro marito oltre alla professione? In realtà non molto perché, da quanto si apprende, Leonardo D’Amico è molto riservato e non ama le luci della ribalta.

Gli ex compagni di Laura Freddi, ex marito

Laura Freddi in passato ha avuto altre storie d’amore. Ad esempio dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore Paolo Bonolis.Dal 1997 al 1999 è stata legata al calciatore Fabio Galante, mentre nel 2000 ha avuto una breve relazione con il conduttore tv Daniele Bossari. La showgirl ha anche un matrimonio alle spalle: quello, celebrato nel 2006, con Claudio Casavecchia, dal quale si è poi separata nel 2008.