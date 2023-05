Laura Freddi ha figli? Età e vita privata

Laura Freddi è oggi presenza fissa come “affetto stabile” del programma “Oggi è un altro giorno”, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Lei, ex velina di Striscia la Notizia, ha alle sue spalle una lunga carriera divisa tra tv, radio, e anche cinema. Ma che dire della sua vita privata? Il gossip, c’è da dire, non l’ha mai abbandonata a causa delle sue love stories con personaggi dello spettacolo e dello sport. Oggi però è legata al fisioterapista Leonardo D’Amico, un passato da giocatore di Beach Volley e ora fisioterapista nel medesimo settore. In tanti si chiedono se la showgirl abbia figli: è così? Scopriamone di più con questo articolo.

La vita privata di Laura Freddi, figli

Laura Freddi in passato ha avuto altre storie d’amore. Ad esempio dal 1992 al 1995 è stata insieme al conduttore Paolo Bonolis. Dal 1997 al 1999 è stata legata al calciatore Fabio Galante, mentre nel 2000 ha avuto una breve relazione con un altro conduttore tv, Daniele Bossari. La showgirl ha anche un matrimonio alle spalle: quello, celebrato nel 2006, con Claudio Casavecchia, dal quale si è poi separata nel 2008. Adesso ha annunciato che, proprio quest’anno, sposerà il suo compagno con il quale divide la vita privata dal 2013. E ora, dopo dieci anni di fidanzamento, la coppia sembrerebbe essere pronta per il grande salto. Non tutti sanno però che i due, in realtà, hanno già una figlia. Si chiama Ginevra ed è nata nel 2018: quest’anno pertanto compirà cinque anni. Su Instagram in un post la showgirl, oggi opinionista, ha scritto:

“Appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo, abbiamo già fatto la promessa di matrimonio”

Adesso non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale circa la data di matrimonio. Così il sogno d’amore di Leonardo e Laura sarà coronato una volta di più!