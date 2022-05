Laura Pausini positiva al Covid dopo l’Eurovision: il malore sul palco, il primo sintomo

Laura Pausini positiva al Covid. L’amata e seguitissima cantante che solo pochi giorni fa ha fatto sognare migliaia e migliaia di telespettatori in vista dell’Eurovision Song Contest, è risultata positiva al Covid. Un fulmine a ciel sereno quello che ha compito la cantante. L’annuncio della positività direttamente dalle sue storie Instagram.

Leggi anche: Eurovision 2022, chi ha vinto? Ecco il Paese vincitore e la classifica dopo la finale

Laura Pausini positiva al Covid: cosa è successo

Durante la conduzione dell’evento musicale internazionale, non è passata inosservata l’assenza della cantante per circa 20 minuti. In quel frangente, infatti, Mika e Alessandro Cattelan hanno continuato la conduzione del programma soli. Inizialmente, si è attribuita la ‘causa’ della sparizione della Pausini ad un calo di pressione, poi la verità sul malore avvertito dalla cantante.

L’annuncio nelle storie Instagram e il tweet

Come accennato, Laura Pausini ha annunciato di essere risultata positiva al Covid con delle storie su Instagram. Così facendo ha rassicurato i suoi fan circa le sue condizioni di salute esprimendo al contempo tristezza per non poter prender parte agli eventi che aveva programmato nel corso delle prossime settimane.

‘Ebbene si, c’era qualcosa che non andava…Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era cosi. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare’. ‘Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad “Amore a la Mùsica” questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America… Spero presto. Vi amo tutti!’

Come si ricorderà, la cantante non si è presentata nel momento dell’annuncio della classifica provvisoria, imputando la causa della propria assenza alla forte emozione legata all’evento. Poi, a qualche giorno di distanza l’annuncio di aver contratto il virus.