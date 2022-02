Lo zecchino d’oro cerca nuovi piccoli talenti a Roma e nel Lazio: ecco come partecipare

Zecchino d’Oro. Il festival della canzone per i piccini più famoso di sempre apre nuovamente le porte alla selezioni dei nuovi talenti canori. Riparte, infatti, il casting per la la 65ª edizione, che verrà trasmessa a partire dal prossimo dicembre. C’è tempo fino al 31 marzo anche per i piccoli aspiranti della Regione Lazio per poter inviare i propri video provini tramite la piattaforma web dedicata, che potrete trovare QUI.

I piccoli talenti canori del Lazio

Il festival vanta una storia lunghissima, come molti di voi ricorderanno, e dal 1959 ad oggi sono stati almeno 50 i bambini del Lazio a salire sul palco dello Zecchino d’Oro. Tra questi, 4 hanno poi interpretato un brano vincitore dell’edizione. Andando un po’ indietro nel tempo, ma non troppo, gli ultimi talenti a sfilare sul palco dello Zecchino per il Lazio sono stati nel 2021 alla 64ª edizione, Giuliadi Guidonia (RM) con il brano Clap Clap, Elisa di Roma con il brano Il ballo del Ciuaua e Irene di Fondi (LT) con Il Reggaetonno.

Zecchino d’Oro: come partecipare

Partecipare è davvero molto semplice: basta scegliere dalla playlist dei brani più famosi di Zecchino d’Oro il preferito, impararne il testo, e poi cantarlo in un video della durata di un minuto. Successivamente, sarà sufficiente caricare il video – insieme a una breve video presentazione – sul sito dedicato dello Zecchino d’Oro. La procedura in questione e la partecipazione sono completamente gratuite. Il contest è rivolto a tutti i bambini e le bambine tra i 3 e i 10 anni. Per consultare la playlista da cui scegliere i brani basta collegarsi a questa pagina. I video saranno esaminati dallo staff di Antoniano e i bambini e le bambine selezionati saranno poi riascoltati in una seconda fase di selezione. L’obiettivo non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti più adatti alle canzoni in gara a Zecchino d’Oro 2022.

Per partecipare ai casting di Zecchino d’Oro: casting.zecchinodoro.org