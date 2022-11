Lazza a X Factor 2022: chi è, età, carriera, canzoni, concerto, fidanzata, foto e Instagram

Siamo nel vivo dei Live di X Factor e presto conosceremo il nome del vincitore di questa edizione, ma questa sera sul palco non mancheranno le emozioni. E nel corso della quinta serata, rigorosamente in diretta, si esibirà anche il rapper milanese Lazza. E i fan hanno già attivato il conto alla rovescia.

Dagli esordi al successo di Lazza

Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, è nato a Milano il 22 agosto del 1994 ed è un rapper, musicista e produttore discografico molto amato. Lui che è solito utilizzare il linguaggio riocontra nelle proprie produzioni: inverte le sillabe delle parole e genera rime caratteristiche. Lazza è cresciuto nel quartiere Calvairate e fin da piccolo si è avvicinato al mondo della musica: ha studiato pianoforte, poi è passato al mondo dell’hip hop. Ma è nel 2012 che è avvenuto il suo debutto discografico con la pubblicazione del mixtape Destiny Mixtape.

L’album di debutto e i lavori di successo

Nel 2017 Lazza ha annunciato il suo album di debutto, Zzala. Che si è distinto per le sonorità trap e l’uso del pianoforte di ispirazione classica. Lui, però, si è dedicato anche alla produzione di brani per altri artisti, come Ernia, Nitro, Salmo. E nel 2018 ha pubblicato il singolo Porto Cervo, che successivamente è stato certificato disco d’oro. Nel 2022, invece, ha pubblicato l’album Sirio, che per diverso tempo è rimasto in testa alla classifica FIMI Album. Battendo il record detenuto dai The Kolors con Out.

I suoi singoli più famosi

Tra le sue canzoni più famose ricordiamo:

Sofisticato

May Day

DDA

Maleducati

Diablo

Porto Cervo

Gucci Ski Mask

Netflix

Panico

3 cuori con Anna.

Ma nella sua carriera ha collaborato con Tedua, Irama, Fred De Palma, Marracash, Jake La Furia, Rondodasosa.

Chi è la fidanzata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Lazza sembrerebbe essere fidanzato: la fortunata si chiama Debora Oggioni, è una modella e ballerina professionista. Proprio come ha confermato il settimanale Chi. La giovane è di Milano, proprio come il rapper, e i due si mostrano complici e affiatati anche sui social. Dove sono entrambi molto attivi.

