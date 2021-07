Le coppie di Temptation Island 2021 un mese dopo la finale: ecco cos’è successo nell’ultima puntata

Sta ormai per giungere al termine anche questo viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2021 perché questa sera, eccezionalmente di martedì, andrà in onda l’ultima imperdibile puntata. Solo due le coppie ancora nel villaggio in Sardegna, quella formata da Natascia e Alessio e quella che vede protagonisti Manuela e Stefano. Cosa succederà al loro falò di confronto? E soprattutto, un mese dopo la finale sarà cambiato qualcosa anche per gli altri concorrenti?

Le coppie di Temptation Island 2021 un mese dopo: chi sta ancora insieme, cosa è successo

Cambio di programma per l’ultima puntata di Temptation Island, inizialmente prevista per il 2 agosto. Il viaggio nei sentimenti più amato e seguito dell’estate, invece, si concluderà con una settimana di anticipo: il pubblico potrà seguire gli ultimi due falò di confronto e vedere cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine del loro percorso tortuoso e difficile, tra mancanze e gelosie, nel villaggio paradisiaco in Sardegna.

Al momento sono pochissime le indiscrezioni: fino alla fine del programma i concorrenti non possono utilizzare i loro canali social e non possono far trapelare nulla. Valentina e Tommaso, i primi a uscire separati dal relais, saranno tornati insieme? E Claudia e Ste saranno pronti per convolare a nozze? Cosa sarà successo, invece, a Floriana e Federico? Tutte le altre coppie avranno confermato le decisioni prese al falò? Non ci resta che aspettare e goderci la puntata di stasera, tutti sintonizzati su Canale 5 in prima serata!