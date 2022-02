Le Iene 2022: quando inizia, conduttori, anticipazioni e news sul programma di Italia1

Le Iene 2022: grandi novità per il ritorno sugli schermi della trasmissione in onda in prima serata su Italia 1. A condurre il programma di Davide Parenti quest’anno non sarà Alessia Marcuzzi, dopo una trattativa fallimentare, ma la coppia formata da Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Si tratta sicuramente di una coppia di gran valore, che terrà alto lo spirito del programma: Mammuccari, con le sue battute e il suo modo spigliato di condurre, riuscirà insieme alla bellissima Belen ad essere all’altezza dei conduttori che li hanno preceduti. I due hanno un certo feeling, già provato nella conduzione di Scherzi a Parte e Sarabanda. Avevano inoltre condiviso anche, su Canale 5, il sabato sera nella squadra di Tu si que vales. L’affiatamento trai due super conduttori è dunque assicurato. La prima puntata del programma andrà in onda il 9 marzo in prima serata su Italia 1.

Le Iene 2022: non ci sarà Alessia Marcuzzi

Il nome di Alessia Marcuzzi era stato ipotizzato fino a qualche giorno fa soprattutto da alcuni giornali, ma poi la trattativa con il suo agente Giuseppe Caschetto non ha avuto buon esito: la Marcuzzi aveva condotto con successo diverse edizioni de Le Iene e un suo ritorno era molto gradito dal pubblico, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto tra la produzione e l’agente della conduttrice, che non ci sarà in questa edizione de Le Iene.