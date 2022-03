Le Iene, anticipazioni puntata 9 marzo 2022: i servizi di stasera, le inchieste, lo scherzo e gli ospiti

Come ogni mercoledì l’appuntamento su Italia 1 è con Le Iene, il programma di inchieste (ma non solo) che vede alla conduzione Belen Rodriguez, per la prima volta, e Teo Mammucari, ormai un veterano. Ma quali saranno i servizi della puntata? I riflettori su cosa saranno puntati?

Il reportage di Ismaele La Vardera

Nel corso della puntata verrà trasmesso il reportage di Ismaele La Vardera, che racconta la grande catena di aiuti umanitari messa in campo in questi giorni per aiutare il popolo ucraino, colpito dalla guerra. Nel servizio il pubblico vedrà le immagini della carovana lunga 100 metri, formata da 6 tir e due pullman, che ha percorso ben 3870 km e ha attraversato la Slovenia, l’Ungheria, la Romania, per arrivare in Ucraina.

Il servizio di Giulio Golia e la donna incinta in fuga dall’Ucraina

A seguire il servizio di Giulio Golia, che in esclusiva intervista Yulia, una donna di 31 anni scappata dall’Ucraina lo scorso 24 febbraio, al nono mese di gravidanza. Con la prima figlia di 8 anni ha viaggiato da sola, ha raggiunto la periferia milanese dove vive sua madre, poi nell’ospedale di Rho, pochi giorni dppo, ha dato alla luce Nikole, la bimba che portava in grembo. Il suo compagno e papà delle bimbe è rimasto a Ternopil, città a ovest dell’Ucraina, richiamato dall’esercito.

Gaston Zama e i ‘complottisti della guerra’

E ancora, spazio al servizio di Gaston Zama con una raccolta di dichiarazioni di alcuni ‘complottisti della guerra’. Per loro, come la pandemia, il conflitto sovietico sarebbe una finzione voluta dai ‘poteri forti’, con lo scopo di terrorizzare, intimidire e rendere schiavi tutti.

Lo scherzo e chi sono gli ospiti

Lo scherzo della puntata, a cura di Nicolò De Deviitis, è ad Alessandra Mussolini. Come ospiti, invece, arriveranno Max Angioni, Eleazaro Rossi, Enrico Brignano e Michele Bravi. Ma non finisce qui. Protagonista dell’intervista singola è Bresh, giovane rapper della ‘Nuova Scuola Genovese’, che con l’album ‘Oro Blu’ si è confermato uno degli artisti più ascoltati dal pubblico della nuova generazione.