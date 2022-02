Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022: chi sono, carriera, canzoni, Instagram, testo, video e significato di ‘Tantissimo’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Le Vibrazioni che saliranno sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Tantissimo’. Ma conosciamoli meglio, scopriamo di più sulla band e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022: chi sono, carriera e canzoni

Le Vibrazioni sono un gruppo musicale pop rock che si è formato a Milano nel 1999. Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, dal chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda. Dopo anni di gavetta, il gruppo ha esordito all’inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te. Dopo una breve pausa, il 30 giugno 2017 il gruppo ha annunciato il ritorno sulle scene musicali con la formazione originaria. Insieme, infatti, hanno partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano Dov’è e si sono classificati quarti.

Chi è Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni?

Francesco Sarcina è nato a Milano il 30 ottobre del 1976. Nel 1999 ha dato vita al progetto Le Vibrazioni: Sarcina è autore di testi e musica della quasi totalità delle canzoni del gruppo. Nel 2011 Francesco Sarcina ha continuato la sua attività come solista, per poi ritornare ad essere il frontman della band. Della sua vita privata sappiamo che è stato sposato con Clizia Incorvaia e che i due hanno una figlia. Un matrimonio giunto al capolinea.

Le Vibrazioni, testo e video della canzone ‘Tantissimo’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Tantissimo” la canzone con cui Le Vibrazioni saliranno sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

C’era l’aria che ci univa in mille persone

C’era un tempo per dare e avere

C’è ancora la mia vita piena di tante cose

Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre

Oggi penso a tutte le occasioni sprecate

Alle giornate in strada tra tanta gente

E a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore

Per salvare quello che comunemente

Chiamiamo amore, per quante volte

Facciamo finta di non ricordarci il nome

Che sotto voce si sente eccome

Ma di profilo c’è il tuo seno che mi vuole

E anche se non lo dico

Mi fa male tantissimo

Male male tantissimo

C’era una casa, un divano e vuoti da colmare

Ed un bel fiore nero è il mio presente

Quanta fatica facciamo a dimenticare

Certi ricordi ci rimangono addosso sempre

Come per dire “guarda cosa ti è successo mentre

Salvavi quello che comunemente”

Chiamiamo amore, per quante volte

Facciamo finta di non ricordarci il nome

Che sotto voce si sente eccome

Ma di profilo c’è il tuo seno che mi vuole

E anche se non lo dico

Mi fa male tantissimo

C’eri tu

Dietro quel sogno mai pronunciato

Dietro gli applausi sordi

Sopra un palco vuoto

L’amore sotto pelle è

Un’arma nella mano

E può fare male male tantissimo

Ma quale amore, per troppe volte

Facciamo finta di non ricordarci il nome

Che sulla pelle poi si confonde

Quando le labbra vogliono poggiarsi altrove

E anche solo a pensarci mi fa male tantissimo

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

Come hanno spiegato Le Vibrazioni ai microfoni di Rai Play Tantissimo ‘è una canzone introspettiva, che parla di se stessi, ma può adattarsi a tutti. Parla del trovare l’equilibrio, dell’importanza delle cicatrici che servono per imparare la lezione e andare avanti’.