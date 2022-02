Lea-Un nuovo giorno, anticipazioni seconda puntata 15 febbraio 2022: trama episodi, cast, quante puntate sono

Dopo il debutto della scorsa settimana e l’enorme successo questa sera, martedì 15 febbraio, su Rai 1 torna Lea-Un Nuovo giorno, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nella seconda e imperdibile puntata?

Lea-Un Nuovo giorno, anticipazioni 15 febbraio 2022: trama episodi

Nel primo episodio di stasera ‘Verità difficili’, il compleanno di Martina si avvicina e la piccola sta aspettando la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità, che la bimba prende male. Intanto, Marco e la sua ex moglie si stanno occupando di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore e che pochi giorni prima ha partorito con l’aiuto del fidanzato. Nel secondo episodio dal titolo ‘Vie di fuga’ Anna affronta Lea e riversa su di lei tutta la rabbia. La donna, a sua volta, affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Nel frattempo, Martina è di nuovo in ospedale con il padre, Arturo, per rimuovere il gesso e Marco capisce che il musicista è un ostacolo per i suoi piani.

Lea-Un Nuovo Giorno: quante puntate sono, cast attori

Lea- Un Nuovo Giorno è composta da 4 puntate, quindi salvo cambiamenti del palinsesto finirà il 1 marzo. Nel cast: Anna Valle (nei panni della protagonista), Giorgio Pasotti, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Mehmet Gunsur. Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili sul portale Rai Play.