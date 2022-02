Lea- un nuovo giorno, anticipazioni terza puntata 22 febbraio 2022: trama episodi

Terzo e imperdibile appuntamento con Lea-un nuovo giorno, la fiction di successo di Rai 1 che ha debuttato poche settimane fa e che sta appassionando già milioni di telespettatori. La serie tv, che è un medical drama, vede tra i protagonisti Anna Valle, nei panni dell’infermiera, e Giorgio Pasotti: ma cosa succederà nei prossimi episodi in onda martedì 22 febbraio?

Lea-Un nuovo giorno, anticipazioni 22 febbraio 2022: trama episodi

Nei prossimi episodi Lea dovrà fare i conti con una verità: il suo ex marito Marco ha intenzione di vendere la casa che avevano comprato insieme. Ma non solo. L’infermiera, in ospedale, dovrà prendersi cura di un bimbo nato prematuramente e che porta il nome del figlio che lei ha perso. Nel primo episodio dal titolo ‘La casa dei ricordi’, in ospedale arriverà Matteo, una promessa del nuoto con una bronchite e con condizioni di salute gravi, mentre nel secondo ‘Come eravamo’ Lea dovrà affrontare il suo passato. Una donna incinta avrà un malore in un negozio, partorirà prematuramente e quel bimbo ha lo stesso nome del figlio di Lea, Gabriele.

Lea-Un nuovo giorno: cast e quante puntate sono

Lea- Un Nuovo Giorno è composta da 4 puntate, quindi salvo cambiamenti del palinsesto finirà il 1 marzo. Nel cast: Anna Valle (nei panni della protagonista), Giorgio Pasotti, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Mehmet Gunsur.