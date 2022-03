Lea-Un nuovo giorno, anticipazioni ultima puntata 1 marzo 2022: trama episodi, come finisce

Dopo il debutto e il successo ottenuto questa sera, martedì 1 marzo, su Rai 1 andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata di Lea-Un nuovo giorno, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà? Ci sarà un rappacificamento tra i due, che sulla carta sono ex marito e moglie?

Anticipazioni Lea-Un Nuovo Giorno, il finale di stagione

Nel primo episodio dal titolo ‘Segreti di famiglia’ il giudice respinge la richiesta di affidamento di Koljia e questo è un duro colpo per Lea e Marco. Nel frattempo, viene ricoverato in reparto Tommaso, un bimbo affetto da anemia aplastica, che ha bisogno di un trapianto urgente di midollo osseo. Quando Marco e Lea si rivolgono ai genitori per una possibile donazione, la madre di Tommaso va in crisi e spiega che il bambino non è figlio di suo marito. Intanto, Arturo, ferito per la fine della storia con Lea, accoglie la proposta di intraprendere un tour con un cantante famoso, ma quando Anna per caso lo incontra in ospedale e decide di rivelargli un segreto i progetti cambiano.

Nel secondo e ultimo episodio dal titolo ‘L’uomo giusto’, tra Lea e Marco sembrava essere tornato il sereno, ma il rapporto si incrina. La donna è arrabbiata e furiosa con l’ex marito e lo accusa di averla ingannata. Viola, intanto, peggiora e ha bisogno di un trapianto di rene: Marco spiega al padre una procedura sperimentale che gli permetterebbe di fare da donatore. Koljia, invece, inizia a camminare con la protesi grazie all’aiuto di Lea e l’infermiera mandati ai genitori affidatari la foto del piccolo. I due decideranno, poi, di riprenderlo con loro, mentre per Lea e Anna sarà tempo di confronto. Marco ha paura di perdere la sua ex moglie, Arturo è pronto a partire, ma un colpo di scena porterà Lea e Marco e fare chiarezza. Cosa succederà? Cosa rimetterà tutto in discussione?

Ci sarà una seconda stagione?

Sono in tanti a chiedersi se ci sarà la seconda stagione di Lea-Un nuovo giorno. Al momento, è bene specificarlo, la Rai non si è espressa, ma al Corriere della Sera Sette l’attore Giorgio Pasotti ha dichiarato che lui sarebbe pronto a ritornare sul set. Parole che fanno ben sperare?

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate sono disponibili in replica sul portale Rai Play.