Lea Un Nuovo Giorno: trama, cast, puntate e quando inizia la nuova fiction di Rai 1

Sta per arrivare e sta per debuttare su Rai 1, subito dopo il Festival di Sanremo 2022, una nuova fiction, che già si preannuncia essere un successo. Stiamo parlando di Lea Un Nuovo Giorno, che vede protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti e che sbarcherà su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 8 febbraio 2022.

Lea Un Nuovo Giorno: trama e anticipazioni puntate

Dopo Doc nelle tue Mani, anche Lea Un nuovo Giorno è un medical drama ed è incentrato su un tema molto delicato: il lutto perinatale. La protagonista è Lea Castelli, un’infermiera pediatrica che dopo il divorzio da Marco, suo marito, torna a vivere a Ferrara. La loro separazione è avvenuta dopo la perdita del figlio, morto all’ottavo mese di gravidanza: Lea torna a lavorare in ospedale, incontra Arturo, un musicista rock e padre single di una bimba che viene ricoverata nel suo reparto, ma dovrà fare i conti anche con il ritorno del marito.

Quando inizia Lea Un Nuovo Giorno su Rai 1 e quante puntate sono?

Lea- Un Nuovo Giorno prenderà il via martedì 8 febbraio ed è composta da 4 puntate, quindi salvo cambiamenti del palinsesto finirà il 1 marzo.

Dove è stata girata Lea Un Nuovo Giorno?

La fiction è stata girata a Roma per le scene interne, mentre a Ferrara per quelle esterne. Nel cast: Anna Valle, Giorgio Pasotti, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Mehmet Gunsur.