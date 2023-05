Lello Arena, chi è la moglie Francesca Taviani: età, lavoro, oggi, figli, foto

Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Da noi a ruota libera in onda su Rai 1. Il programma condotto da Francesca Fialdini che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tutti con una storia emozionante da raccontare. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Lello Arena: si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Parlerà anche dell’amore della sua vita: la moglie Francesca Taviani, ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Lello Arena

Lello arena si è sposato con Francesca Taviani nel 2006, dopo alcuni anni di fidanzamento e un grande amore ad unirli. Lei è una bravissima attrice e violoncellista di gran successo. La coppia ha avuto un figlio nel 2003: Leonardo, che oggi ha 20 anni. Da un precedente matrimonio, l’attore ha avuto la prima figlia Valentina. Lei si è laureata nel 2007 al DAMS di Bologna e attualmente è una regista di video, cortometraggi e documentari indipendenti. Ma conosciamo meglio l’attuale moglie dell’attore!

Chi è Francesca Taviani: età, lavoro, carriera

Francesca Taviani è nata a Roma, ma non si conosce la data di nascita esatta. Francesca Taviani ha respirato l’arte e la musica in un clima fiorente sin dalla tenera età ed è una vera e propria figlia d’arte. Sin da piccola si appassiona alla musica e si diploma presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Durante la sua carriera artistica ha fondato il Trio Albert e ha fatto parte anche del Quartetto di Roma. Da sempre il suo gran talento è stato evidente e l’ha portata a collezionare un successo dopo l’altro. Infatti, è stata anche il primo violoncello all’Officina Musicale e all’Ensemble Aracoeli. Attualmente ha una cattedra come docente al conservatorio “G. Martucci” di Salerno, dove insegna Musica da camera. Sappiamo che ama la musica classica e la sua artista preferita è Maria Callas.

Le origini nobili di Francesca Taviani

Francesca Taviani ha origini nobili e, come anticipato, è una figlia d’arte. Infatti, è la figlia del celebre regista Vittorio Taviani. Sua sorella Giovanna ha seguito le orme del padre e anche lei è una grande regista. Non solo: anche lo zio Paolo fa lo stesso lavoro ed è acclamatissimo nel mondo del cinema. Infatti, nel corso della sua carriera, Francesca ha avuto anche dei ruoli come attrice: nel film “Allonsanfàn” del 1974 e “Fiorile” del 1993, entrambi diretti dal padre e dallo zio. Ha recitato anche in “Ora o mai più” del 2003, con la regia di Lucio Pellegrini, ma la sua unica grande passione è la musica. Non ha un profilo Instagram.