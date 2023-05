Lello Arena, chi sono i figli: età, oggi, vita privata

Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Da noi a ruota libera in onda su Rai 1. Il programma condotto da Francesca Fialdini che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tutti con una storia emozionante da raccontare. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Lello Arena: racconterà tutto sulla sua vita privata, gli amori e i figli. Ecco chi sono Valentina e Leonardo e tutto quello che sappiamo su di loro!

Chi sono i figli di Lello Arena?

Lello Arena, all’anagrafe Raffaello, si è sposato con Francesca Taviani, figlia del regista Vittorio Taviani, nel 2006. Lei è una bravissima attrice e violoncellista di gran successo. La coppia ha avuto un figlio nel 2003: Leonardo, che oggi ha 20 anni. Da un precedente matrimonio ha avuto la prima figlia Valentina. Lei si è laureata nel 2007 al DAMS di Bologna e attualmente è una regista di video, cortometraggi e documentari indipendenti. Conosciamoli meglio!

La primogenita Valentina: età, oggi, vita privata

Sulla primogenita Valentina ci sono alcune informazioni: dopo l’adolescenza, si è trasferita a Bologna, dove ha conseguito la laurea in Discipline della musica e dello spettacolo nel 2007. Da lì ha iniziato un percorso di specializzazione frequentando corsi di altissima formazione in regia, montaggio e scrittura. Inizia così la sua personale ricerca artistica realizzando alcuni documentari e cortometraggi indipendenti. Non ha mai voluto accostarsi ad una casa di produzione, il suo lavoro è il frutto una libertà e un’espressione artistica rara al giorno d’oggi. Il suo obiettivo è raccontare la cruda realtà dal suo punto di vista soggettivo e femminile. Collabora con diverse associazioni culturali e nel 2013 ha fondato “Associazione insolita“. Il suo ultimo corto è “Il pinguino di carta e altre storie“. Potete seguirla sul suo profilo Instagram, dove condivide molti scatti dal set:

Il secondogenito Leonardo: età, oggi, vita privata

Se di Valentina abbiamo molte informazioni, e sappiamo che è una giovane regista in carriera, pochissimo sappiamo di Leonardo. La sorella ha seguito, in qualche modo, le orme del padre, pure rimanendo “dietro le quinte” del lavoro nel mondo dello spettacolo. Il piccolo Leonardo cosa farà? Ancora non lo sappiamo, è certo che è giovanissimo: ha solo 20 anni e probabilmente ha appena finito il Liceo. Sembrerebbe essere un ragazzo molto riservato, senza profili social. Forse oggi il padre rivelerà qualcosa su di lui in diretta studio? Non ci resta che scoprirlo!