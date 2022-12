Leo Gullotta: chi è, età, carriera, oggi, film, chi è il marito, matrimonio, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Dopo aver trascorso insieme parte delle feste natalizie, anche oggi la padrona di casa del salotto tv terrà compagnia ai suoi telespettatori e accoglierà in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata. Proprio come farà Leo Gullotta, ospite di Serena Bortone su Rai 1.

Dagli esordi al debutto di Leo Gullotta

Leo Gullotta, all’anagrafe Salvatore Leopoldo Gullotta, è nato a Catania il 6 gennaio del 1946 ed è un noto attore, comico, doppiatore e imitatore. Ultimo di sei figlio, fin da piccolo si è avvicinato al mondo dello spettacolo: ha recitato al cinema, in teatro e ha partecipato a diversi sceneggiati e varietà per la televisione. Ma non solo. Lui è anche un noto doppiatore ed è stato uno dei protagonisti del Bagaglino, dove ha deliziato il pubblico con i suoi personaggi, soprattutto con la signora Leonida.

I suoi successi

Caratterista comico e drammatico, molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, Gullotta è stato diretto da Nanni Loy in Cafè Express, Testa o croce, Mi manda Picone, con cui ha vinto il Nastro d’argento al migliore attore non protagonista. E ha recitato anche nel film Il camorrista, con cui ha ottenuto il David di Donatello, Nuovo Cinema Paradiso, L’uomo delle stelle, Baaria, Il carniere, Un uomo perbene. Tra i suoi successi ricordiamo: La scorta, Il padre e lo straniero, in questo mondo di Ladri, L’ora legale. Ha anche lavorato spesso come doppiatore e ha prestato la sua voce, tra gli altri, a Burt Young, A Roman Polanski e dal 2012 è doppiatore ufficiale di Woody Allen.

Chi è il marito, l’omosessuale, vita privata

Leo Gullotta nel 1995 ha dichiarato al settimanale Rome gay di essere omosessuale, poi ha raccontato la sua brillante vita nell’autobiografia Mille fili d’erba. Ovvero: come vivere felici anche su questa terra. Nel 2019 si è unito civilmente, dopo 32 anni di relazione, con il suo compagno.

Instagram di Leo Gullotta

Leo Gullotta non ha un profilo Instagram, ma ci sono diverse fanpage a lui dedicate.