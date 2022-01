Leonardo, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma: età, lavoro, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Per Gemma un nuovo corteggiatore, Leonardo. Conosciamolo meglio!

Leonardo, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma: età, lavoro

Leonardo è il nuovo corteggiatore di Gemma. Sappiamo che è di Milano, è un signore di bell’aspetto: ha 68 anni, è nato il 1 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Nella vita lavora come organizzatore di eventi: ha avuto locali serali nella zona della movida milanese e attualmente prepara eventi per un’azienda, un birrificio. Ama la cultura e andare a teatro: sarà l’uomo giusto per Gemma?