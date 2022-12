L’Eredità, chi ha vinto stasera: campione, montepremi e parola vincente della ghigliottina di domenica 11 dicembre 2022

La fredda settimana di dicembre sta per giungere al capolinea, il Ponte dell’Immacolata ‘lungo’ è quasi terminato. E presto ci toccherà riprendere in mano la quotidianità e la routine di sempre. Ma anche oggi, di domenica, i telespettatori e i fan possono stare tranquilli perché andrà in onda, e questa volta come sempre alle 18.45, l’appuntamento imperdibile con L’Eredità, il programma che tiene compagnia al pubblico ormai da anni. Per via dei Mondiali in Qatar nei giorni scorsi i palinsesti erano stati stravolti e l’Eredità era andata in onda in una versione ridotta. Oggi, però, tutto torna alla normalità e Flavio Insinna terrà compagnia ai telespettatori fino alle 20.

Anche questa sera, la sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo), si preannuncia chiaramente agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. A sedersi di fronte al padrone di casa per la Ghigliottina e a sperare di vincere. L’obiettivo è uno: indovinare la parola, quella che lega tutte quelle indovinate alla ghigliottina. E portarsi a casa il montepremi accumulato, con la speranza di non dimezzare.

Chi è il campione di stasera a L’Eredità: stoccate finali

Prima della Ghigliottina, novità di questa edizione sono le ‘stoccate finali‘: penultima sfida, quella decisiva. Solo una persona, infatti, riuscirà a ottenere il pass, a sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa un bel montepremi. Nella puntata di stasera si sono sfidati Marco e Martina, arrivati alle stoccati finali. Dopo una battaglia avvincente, ha avuto la meglio Martina che è arrivato alla Ghigliottina con 180 mila euro. Riuscirà a vincere alla ghigliottina, che è l’ultimo scoglio dell’avvincente gioco? E riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale?

La parola della ghigliottina e il montepremi finale

CAMPIONE si è presentata quindi alla ghigliottina, ultimo step del game quiz, con ben 180 mila euro. Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al ‘bottino completo’? Ma vediamo, ora, come era composta la sua ghigliottina:

Secondo

Tempo

Film

Tema

Di Fronte

Alla fine, il montepremi dopo la ghigliottina è di 90 mila euro. Riuscirà a portarsi a casa il montepremi? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto?

La parola vincente di stasera è…

Martina ha scelto la parola “Finestra” . Ma la parola vincente di questa sera è “Scelta”. La campionessa non ha quindi vinto, ma tornerà domani per riprovarci!