L’Eredità, perché Samira Lui è stata sostituita da Eleonora Arosio? Cosa è successo

Ai telespettatori de L’Eredità non è certo sfuggita l’assenza in studio della “professoressa” Samira. La giovane ragazza è infatti stata sostituita da un’altra donna: Eleonora. In questa stagione il quiz game preserale di Rai1 ha sempre visto, al fianco del conduttore Flavio Insinna, due figure: quella di Andrea Cerelli e di Samira Lui.

L’eredità: la sostituzione di Samira Lui con Eleonora Arosio

Negli ultimi giorni, però, c’è stato un cambiamento. Al posto di Samira è arrivata Eleonora: subito il pubblico si è chiesto il motivo della sostituzione. Sebbene non siano arrivate notizie in merito da parte della produzione, la cosa certa è che la nuova arrivata è in realtà un volto noto del programma. Eleonora Arosio è già stata una “professoressa” de L’Eredità nel 2017, quando alla conduzione c’era il compianto Fabrizio Frizzi.

Classe 1985 ha anche partecipato al prestigioso concorso di bellezza Miss Italia, dopodiché ha preso parte al programma di Victoria Cabello, Very Victoria, e ha lavorato anche per Sky. Non solo: ha recitato in alcune fiction tra cui Un Medico in Famiglia e ha partecipato al tv show Rai, Mezzogiorno in Famiglia. Il noto quiz game – condotto come sempre da Flavio Insinna – ha saputo sin da subito conquistare i cuori di numerose persone in tutta Italia.

I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo in modo da scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati puntata dopo puntata. Ad intrattenere il pubblico, ci sono infatti spesso due ballerini che danzano accanto al bancone e che dispensano alcune curiosità sulle domande da fare ai concorrenti. La nuova Professoressa de L’Eredità è sentimentalmente impegnata ormai da diversi anni. E’ infatti sposata con un imprenditore romano di nome Paolo, e i due sono sempre più innamorati e felici. Dal loro amore è nato anche il figlio Filippo, che compare spesso sui suoi profili social.