Lidia Vivoli: chi è, età, la sua storia, l’ex compagno ha tentato di ucciderla

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Lidia Vivoli, un’altra vittima di un partner che ha tentato di ucciderla.

Chi è Lidia Vivoli, la storia con l’ex compagno

Lidia Vivoli è un’assistente di volo di Palermo che ha rischiato di essere uccisa dall’ex compagno. Lei voleva interrompere quella storia, sempre più tossica, lui non riusciva ad accettarlo. Come se Lidia fosse sua, di sua proprietà. E così l’uomo, Isidoro F., ha cercato di ammazzarla a colpi di forbice. Lidia Vivoli ha 50 anni quando, dopo la separazione dal marito, conosce e si innamora di quell’uomo. Che presto diventa un mostro. Il 24 giugno del 2012 la donna è stata colpita ferocemente con una padella di ghisa, poi con le forbici.

LA SUA STORIA

La sua testimonianza

“La padella si ruppe sulla mia testa, io riuscii ad alzarmi in piedi. Lui trovò un paio di forbici grandi e me le piantò nella schiena. Impugnando le forbici come un pugnare mi colpì ripetutamente al viso, provocandomi una ferita dal sopracciglio allo zigomo. Poi tentò di soffocarmi con il filo dell’abat-jour. Io lottavo, riuscì a divincolarmi” – aveva raccontato all’epoca la donna.

L’arresto

L’uomo, poi, è stato arrestato ed è stato in carcere quattro anni e mezzo con l’accusa di tentato omicidio e sequestro di persona. Ma Lidia aveva paura che una volta libero lui potesse tornare all’attacco, finire quel ‘lavoro’ rimasto incompleto. L’uomo, infatti, è uscito di carcere, ma non ha cercato Lidia. Ha, però, continuato ad essere violento, questa volta nei confronti di un’altra donna. E per lui si sono spalancate di nuovo le porte del carcere.