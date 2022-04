Lillo e Greg: teatro, nuovo film, Gli idoli delle donne, spettacoli, curiosità, età, carriera, Instagram

Ci sarà anche il duo Lillo e Greg tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In in onda a partire dalle ore 14.00. Il cinema – ma anche le serie tv – sarà il filo conduttore della puntata considerando che nel salotto di Mara Venier si alterneranno anche i protagonisti di un altro lavoro in uscita a breve, ovvero il remake de Le Fate Ignoranti a vent’anni dall’uscita del film di Ferzan Ozpetek. Ma anche per Lillo & Greg si parlerà del loro nuovo film: capiamone di più e ripercorriamo la loro carriera sin qui!

Chi sono, carriera

Pasquale “Lillo” Petrolo e Claudio Gregori (Greg), questi i veri nomi, formano una coppia comica di lunga data. Radio, teatro, cinema, tv, sono davvero tantissime le apparizioni e i lavori prodotti insieme, anche se in alcuni casi hanno partecipato a produzioni singolarmente. Recentemente infatti Lillo ha preso parte alla realizzazione di LOL e LOL 2 per Amazon senza il compagno. Ad ogni modo la loro storia come duo comico è iniziata con i fumetti e poi con un gruppo musicale improntato sull’umorismo chiamato Latte e i suoi derivati. Dopodiché figurano nel gruppo fondatore de Le Iene, la nota trasmissione Mediaset, dove rimasero per tre anni.

Radio

In radio sono diventati famosi con la trasmissione in onda su Radio 2 chiamata “610” dove hanno dato vita a diversi personaggi rimasti iconici come il capo indiano Estiqaatsi. Il format ebbe subito un grande successo ed è rimasta nelle scalette per oltre 10 anni.

Teatro

Tante anche le produzioni teatrali che li hanno portati negli anni a replicare i loro spettacoli di maggiore successo non tralasciando mai tuttavia la messa in scena di format ex novo. Tra quelli più riusciti e recenti possiamo citare senza dubbio Il mistero dell’assassinio misterioso.

Cinema

Anche sul grande schermo Lillo e Greg hanno trovato un grande consenso tra il pubblico. Tanti i film che li hanno visti protagonisti tra i quali possiamo citare Colpi di Fulmine, Colpi di Fortuna, Un Natale Stupefacente e tanti altri. Recentemente sono stati protagonisti di Natale col Boss e DNA.

Nuovo film Lillo e Greg Gli idoli delle donne

Nel 2022 Lillo e Greg sono attesi di nuovo alla prova del botteghino con il film Gli idoli delle donne in uscita ad aprile 2022. Nel cast troviamo anche Corrado Guzzanti, Francesco Arca, Ilaria Spada. Lillo, che interpreta Filippo, è un adone che di professione fa il gigolò in grado di conquistare ogni donna. A causa di un incidente perde tutto il suo fascino ed è costretto ad un intervento chirurgico. L’operazione però non va come sperato e Lillo si risveglia con il suo aspetto. Da qui la decisione di rivolgersi a Max, alias Greg, un guru nel campo della sensualità e vera leggenda tra i gigolò.

Vita privata

Lillo Petrolo è nato a Roma il 27 agosto 1972. E’ sposato con Tiziana Etruschi. Greg invece, nato sempre a Roma nel 1963, il 17 novembre, invece è sposato con Nicoletta Fattibene.

Lillo & Greg Instagram

Se non volete perdere tutte le novità sulla coppia di comici vi consigliamo di seguirli sui loro profili social ufficiali. Quello di Lillo lo potete trovare all’indirizzo @lillopetrolo. Inoltre c’è anche l’account @lillo_e_greg.