Lina Sastri: chi è, età, carriera, canzoni napoletane, dove vive, marito, figli, oggi, Instagram

Lina Sastri è una famosa attrice e cantante italiana. Nella sua carriera cinematografica, ha vinto ben tre volte premio David di Donatello, con le pellicole “Mi manda Picone” del 1984, “Segreti segreti” del 1985 e “L’inchiesta” del 1987.

Questo pomeriggio, sarà ospite di Francesca Fialdini nello studio di “Da noi… a ruota libera”, in onda su Rai 1 alle ore 17.20. Parlerà della nuova serie televisiva, firmata Rai, “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Infatti, spiegherà il suo personaggio all’interno della fiction: Assunta.

Lina Sastri: chi è, anni, carriera

Lina Sastri, all’anagrafe Pasqualina Sastri, è nata a Napoli il 17 novembre del 1950. E’ nata nel quartiere napoletano Vicaria in via degli Zingari e ha esordito nel cinema con La Bella Otero. Non solo cinema nella sua vita: Lina ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 1992 con Femmene ‘e mare. Nella sua brillante carriera ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Mi manda Picone del 1984 e per Segreti segreti del 1985. Ha vinto anche un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per L’inchiesta del 1987 e nel 2011 è stata insignita del titolo di commendatore al merito dal Presidente della Repubblica Napolitano.

Lina Sastri: chi è il marito, figli

Lina Sastri nel 1994 ha sposato il ballerino Ruben Celiberti. Una storia d’amore durata sette anni prima di arrivare al capolinea. Seppure in sue note dichiarazioni pubbliche, parlava di come “non sapesse vivere senza amore”, il suo essere riservata, anche sui social, non ha mai fatto trapelare nulla riguardo un suo eventuale compagno dopo Celiberti.

Lina Sastri: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @lina_sastri_official vanta quasi 20 mila followers. Sul suo profilo, pubblica principalmente le sue partecipazioni televisive e in particolare i suoi lavori da attrice e cantante.