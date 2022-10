Lina Sastri, chi è l’ex marito Ruben Celiberti: età, carriera da ballerino, figli

Ruben Celiberti è un ballerino, cantante, ma anche coreografo, argentino ma di origini italiane (abruzzesi nello specifico). E’ considerato un artista poliedrico capace di farsi apprezzare per la sua versatilità. Nel suo vaso repertorio figurano infatti spettacoli firmati da registi importanti e nel corso della sua carriera ha ricevuto riconoscimenti di prestigio. Per ciò che riguarda la sua vita privata il suo nome è accostato a quello dell’attrice Lina Sastri con la quale è stato insieme, tra fidanzamento e matrimonio, dieci anni.

La biografia dell’ex marito di Lina Sastri Ruben Celiberti

Apprezzato in tutto il mondo per i suoi spettacoli, il ballerino è nato in Argentina il 1 gennaio 1964. Oggi pertanto ha 58 anni. La sua famiglia è però originaria della Provincia di Chieti. E’ considerato una stella della danza internazionale, ed ha studiato canto, ballo, e pianoforte in patria perfezionando poi gli studi in Francia, a Parigi.

La carriera

Il suo curriculum è vastissimo e spazia in tantissimi campi del mondo del ballo e dello spettacolo. In Italia la sua fama è nota in virtù delle numerose tournee nei maggiori teatri. E’ apparso anche in tv alla fine negli anni ’80 con il programma Buonafortuna su Rai Uno. Nel 2008 ha curato per il balletto di Milano e per il ballerino Raffaele Paganini la regia dello spettacolo Amor de Tango. Come coreografo è stato premiato nel ’97 con il “Trinidad Guevara”. Nella danza ha ottenuto i premi “Hulgate” (1984), “Gino Tani” (1990) e il “Leonide Massine” (1991).

Vita privata

Con l’attrice Lina Sastri la storia d’amore è durata 10 anni in tutto. Conosciutisi negli anni ’90 i due sono rimasti fidanzati tre anni prima di sposarsi. Il matrimonio è durato sette anni poi la coppia ha scelto di prendere strade diverse. Qualcuno sostiene che a colpire sia stata “la crisi del settimo anno” ma in realtà, supposizione a parte, i motivi della rottura non sono noti. Da quel lontano (ormai) 2001 – anno del divorzio – i due sarebbero rimasti comunque in buoni rapporti. Il suo stato su Facebook attualmente riporta la dicitura “single“.

Facebook

L’artista possiede una pagina Facebook che potete trovare qui. Nei post vengono pubblicate le sue performance e gli ultimi lavori svolti. Il suo profilo è seguito da circa 600 followers e conta poco meno di 5.000 amici.