Lindsay Lohan è incinta: aspetta un figlio da Bader Shammas

Lindsay Lohan è in dolce attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con il marito Bader Shammas. L’attrice, nota per il suo ruolo nel film Mean Girl e per il suo passato turbolento tra alcol e droghe, ha annunciato la lieta novella con un post su Instagram, mostrando una tutina da bebè con la scritta “coming soon”. Ma chi è il padre del bambino e come si è evoluta la storia tra i due? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla gravidanza di Lindsay Lohan!

Il marito di Lindsay Lohan: chi è Bader Shammas

Bader Shammas è il marito di Lindsay Lohan dal luglio 2022, quando i due si sono sposati in gran segreto. Si tratta di un banchiere di origini arabe, vicepresidente della Credit Suisse, una società di servizi finanziari operante a livello mondiale. I due si sono conosciuti nel 2021 e hanno mantenuto una relazione molto riservata, apparendo insieme solo in rare occasioni pubbliche. L’attrice ha sempre protetto la sua vita privata dai riflettori, dopo aver vissuto anni difficili tra scandali e dipendenze. Sul suo profilo Instagram, Lindsay ha dedicato al marito parole dolcissime: “Sono la donna più fortunata del mondo. Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordita che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno”.

Il sesso e la data del parto del bebè in arrivo

Lindsay Lohan ha svelato di essere incinta a marzo 2023, quando era già al settimo mese di gravidanza. La notizia ha fatto il giro del mondo e ha scatenato la curiosità dei fan, che si sono chiesti quale fosse il sesso del bebè in arrivo. A rispondere a questa domanda è stato il sito TMZ, che ha rivelato in anteprima che l’attrice aspetta un maschietto. Non solo: secondo le fonti vicine al sito, il parto sarebbe ormai imminente e avverrebbe a Dubai, dove la coppia vive da tempo. Al fianco di Lindsay ci saranno alcuni dei suoi fratelli e naturalmente il marito Bader, che non vede l’ora di diventare papà.

La gioia di Lindsay per la sua prima gravidanza

Lindsay Lohan non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma e ora che il suo sogno si sta per avverare non nasconde la sua gioia. L’attrice ha condiviso con i suoi follower la foto della tutina da bebè e ha scritto: “Siamo benedetti ed emozionati“. Inoltre, ha ringraziato i suoi fan per il sostegno e l’affetto ricevuti in questo momento speciale della sua vita. Lindsay è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza, dopo aver superato le difficoltà del passato e aver ritrovato la serenità grazie all’amore di Bader. La star di Mean Girl sta per diventare una mamma felice.