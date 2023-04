Lino Patruno: chi è, età, carriera, jazz, moglie, figli e vita privata

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Nonostante le celebrazioni del 25 aprile, la trasmissione di Serena Bortone andrà in onda regolarmente su Rai 1 a partire dalle 14, regalando un momento di gioia e spensieratezza ai propri affezionati telespettatori. Come di consueto, anche quest’oggi saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche il musicista Lino Patruno, conosciamolo meglio!

La biografia di Lino Patruno

Lino Patruno, all’anagrafe Michele Patruno, è nato a Crotone il 27 ottobre del 1935 ed è un cabarettista e musicista italiano, cofondatore del gruppo musicale I Gufi. L’uomo in giovane età si trasferì prima a Roma e poi a Milano, fulcro del movimento jazzistico italiano, dove inizia ad esibirsi nel 1954 fondando alcune band jazz come ad esempio la Riverside Jazz Band per poi passare nella Milan College Jazz Society. Nel 1964 fonda insieme a Nanni Svampa, Roberto Brivio e Gianni Magni il gruppi I Gufi. La band si scioglie nel 1969 ma insieme a Svampa e Franca Mazzola Patruno prosegue l’attività teatrale e cabarettistica. Una personalità poliedrica quella del musicista, le cui esperienze spaziano da quelle jazzistiche in concerto, in sala di registrazione, in televisione a quelle di attore cabarettista, di teatro e di cinema arrivando anche ad organizzatore di festival del jazz a presentatore e regista televisivo.

L’impegno televisivo e musicale

In ambito televisivo ricordiamo le serie Rai di successo La mia morosa cara, Addio tabarin, Un giorno dopo l’altro, Una bella domenica di settembre. Nel 1977 Patruno prende parte alla trasmissione televisiva Portobello, condotta su Rai 2 da Enzo Tortora. Nel 1997 scrive la musica del film Ti amo Maria di Carlo delle Piane e, una volta traferitosi a Roma, fonda la Lino Patruno Jazz Show con la quale si esibisce regolarmente nei locali della Città Eterna e nei festival del jazz italiani.

La vita privata

Dalla personalità riservata, sono poche le informazioni che trapelano sulla vita privata di Lino Patruno. In particolare, nel corso di alcune vecchie interviste il musicista avrebbe rivelato di aver avuto molte donne nella propria vita e che, dunque, i successi nella sfera sentimentali non sono mancati.