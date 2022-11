Lisa Batiashvili, chi è la violinista: età, carriera, fidanzato, Accademia Santa Cecilia, concerto e Instagram

Lisa Batiashvili è una violinista di nazionalità georgiana. Ha iniziato a suonare dalla giovanissima età di 4 anni e oggi è uno dei talenti maggiormente in vista del panorama internazionale. Oggi, martedì 8 novembre 2022, la troveremo ospite nel salotto pomeridiano di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno mentre domani (mercoledì) sarà in concerto all’Auditorium parco della musica a Roma con il maestro Antonio Pappano.

La biografia di Lisa Batiashvili che ha iniziato a suonare il violino a 4 anni

E’ nata a Tblisi nel 1979 esattamente il 5 marzo. Oggi pertanto ha 43 anni. Il suo talento emerge da piccolissima come detto e a soli 4 anni inizia a studiare il violino con il padre. Nel 1991 la sua famiglia si trasferisce in Germania e qui Lisa prosegue i suoi studi. Nel corso della sua carriera si è interessata alla musica contemporanea. Nel 2014 e l’anno successivo è diventata artist-in-residence presso la New York Philharmonic e poi l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel 2017-18.

Vita privata, chi è il marito Francois Leleux

L’artista e musicista è sposata con un uomo che condivide il suo stesso mestiere (nonché passione). Si tratta dell’oboista francese Francois Leleux. Quest’ultimo è considerato uno dei più grandi della sua generazione. Insieme hanno commissionato al compositore georgiano Giya Kancheli il doppio concerto Broken Chant andato in scena a Londra nel 2008.

Instagram Lisa Batiashvili

Possiede un account Instagram che conta un discreto seguito. Il profilo (che potete trovare qui) conta ad oggi oltre 40mila followers e al suo interno si possono scorrere momenti della sua attività professionale.