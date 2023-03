Lisa Manosperti a The Voice Senior 2023: chi è, età, lavoro, come è morto il figlio

Tutto pronto per un altra puntata di Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Tra gli ospiti ci sarà anche Lisa Manosperti reduce dall’esperienza a The Voice Senior 2023. Insegnante di canto, è stata una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione arrivando anche a sfiorare il successo. Ma cosa sappiamo su di lei? Scopriamolo con questo articolo!

Cosa sappiamo su Lisa Manosperti la concorrente di The Voice Senior 2023

Il suo talento musicale non è relegato ad una passione secondaria ma è il suo lavoro. Lisa Manosperti è infatti un insegnante di canto. Ha 62 anni ed è originaria di un piccolo paese nella Provincia di Bari (Bitetto, ndr). Si è laureata in conservatorio – in canto Jazz al Niccolò Piccinni di Bari – ed ha poi intrapreso la professione di Docente di musica.

Lisa Manosperti canta Mia Martini

Sicuramente verrà ricordata a The Voice 2023 per la sua interpretazione da brividi in “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, che ha commosso tutti compresa Loredana Berté che non risparmia di certo critiche a chi prova a realizzare il brano dell’amata sorella.

La vita privata, com’è morto il figlio

La concorrente purtroppo ha dovuto fare i conti con una drammatica esperienza di vita. La morte del figlio. “Prima la pandemia, e subito dopo la sua perdita“, ha raccontato ai Giudici. Lisa Manosperti è stata poi scelta proprio da Loredana Bertè. “Ho scelto questa canzone perché amo le sfide ma anche perché dentro di me porto questo dolore grande. Aver fatto girare Loredana per me è già una grande vittoria”, aveva detto l’insegnante di canto dopo la sua esibizione.

