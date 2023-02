Lo Stato Sociale: chi sono, età, carriera, canzoni, Lodo Guenzi, foto e Instagram

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1, subito dopo Mara Venier e il suo Domenica In, è uno: quello con Da noi a ruota libera. Dopo la pausa della scorsa settimana per via del Festival di Sanremo, oggi Francesca Fialdini torna in studio. E tra gli ospiti, pronto a raccontarsi, ci sarà anche Lodo Guenzi, lo storico frontman de Lo Stato Sociale che sta dando prova di sé anche come attore nella tournee di uno degli spettacoli più rappresentati al mondo, Trappola per topi, di Agatha Christie, un classico del teatro inglese. Ma conosciamo meglio la band ‘Lo stato sociale’.

Dagli esordi al debutto de Lo Stato Sociale

Lo Stato Sociale è un gruppo musicale di ragazzi formatosi nel 2009. I suoi componenti erano Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti e nel 2011 si sono aggiunti anche Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Nel 2018 partecipano a Sanremo classificandosi secondi con Una vita in vacanza, mentre nel 2021 sono tornati sul palco dell’Ariston con Combat Pop. La band ha esordito con l’EP autoprodotto Welfare pop nel 2010, poi nel 2012 è uscito il primo album, Turisti della democrazia.

Le partecipazioni a Sanremo

Nel 2017, inoltre, è stata annunciata la loro partecipazione al 68esimo Festival della canzone italiana con il brano Una vita in vacanza. E nello stesso anno hanno pubblicato il singolo ‘Socialismo tropicale’, scritto per ricordare la tragedia di Portopalo. Nel 2019, invece, hanno partecipato come ospiti alla serata finale di Sanremo e nel 2021 sono tornati su quel palco.

Tra le loro canzoni di successo ricordiamo:

C’eravamo tanto sbagliati

Questo è un grande paese feat Piotta

La rivoluzione non passerà in t

Campetto

Amarsi male

Buona sfortuna

Niente di speciale

Combat pop

Che benessere (del 2023).

Chi sono i componenti

Ecco, invece, la formazione completa:

Alberto ‘Albi’ Cazzola voce e basso

Francesco ‘Checco’ Draicchio sintetizzatore, sequencer, programmazione, voce e percussioni

Lodovico ‘Lodo’ Guenzi voce, chitarra, pianoforte, sintetizzatore

Alberto ‘Bebo’ Guidetti drum machine, programmazione, sintetizzatore, sequencer, voce

Enrico ‘Carota’ Roberto voce, sintetizzatore, pianoforte, rhodes, programmazione.

Instagram de Lo Stato Sociale

Lo Stato Sociale è su Instagram e con l’account @lostatosociale vanta oltre 300 mila followers.