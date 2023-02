Lodo Guenzi, chi è la fidanzata: età, lavoro, vita privata

Lodo Guenzi è il cantante della famosa band “Lo Stato Sociale” e oggi si racconterà negli studi di “Da noi a ruota libera“. Parlerà della sua vita privata e della sua carriera musicale con la sua band. Non è molto felice di esporsi su tematiche private, infatti non vuole parlare della ragazza con cui è fidanzato da anni. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla compagna segreta e il loro amore.

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale

Lodo Guenzi è il cantante e frontman della band “Lo Stato Sociale”, che ha avuto un grande successo dopo essersi aggiudicata il secondo posto a Sanremo nel 2018 con il brano “Una vita in vacanza”. Ad oggi il gruppo ha un grande successo ed è impegnata in tournée in tutta Italia. Ma torniamo a Lodo, all’anagrafe Ludovico, e alla sua vita privata. È sempre stato molto riservato sulla vita amorosa e privata e si definisce un ragazzo molto timido. Più volte alla stampa ha detto di non voler essere chiamato “Il leader della band”, perché non lo sente un ruolo che gli pertiene. Sembra che tutti i componenti del gruppo siano fidanzati, ma le identità di queste persone sono avvolte nella segretezza. Sappiamo, però, che molto spesso sono proprio i loro amori ad essere lo spunto perfetto per scrivere i testi delle canzoni. Lodo, a proposito della sua donna ideale, ha dichiarato di volere al suo fianco una persona forte e indipendente, che non rinunci mai ad un lavoro o ad un viaggio o altro per lui. Insomma, un buon presupposto per una relazione sana e paritaria.

Chi è la fidanzata: età, lavoro e vita privata

Ma chi è la sua misteriosa fidanzata? La verità è che il nome è segreto e la sua identità è avvolta nel mistero. Lodo Guenzi ha lasciato intendere più volte di condividere la sua vita con una dolce metà, ma non ha mai voluto approfondire la questione. Qualche tempo fa ha dichiarato: “Forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona“, ma quando un giornalista gli ha chiesto chi fosse questa persona, lui ha dichiarato: “Neanche per sogno, non ve lo dirò mai“. Insomma, l’identità della sua amata è segreta, ma come recita spesso: “La donna che abbiamo amato di più è la libertà“.