Lol 2 Chi Ride è Fuori, c’è anche Lillo: ecco cosa farà il comico nella seconda stagione

Lillo non se ne andrà, non abbandonerà facilmente il gruppo di Lol – Chi ride è fuori, che presto debutterà su Amazon Prime con la nuova e imperdibile stagione. Il comico, che l’anno scorso ha riscosso un notevole successo, ritornerà in televisione, ma questa volta come ospite.

Lol 2 Chi Ride è Fuori: il ruolo di Lillo nella seconda stagione

Lillo, dopo essere stato il protagonista della passata edizione, torna nel salotto di Lol – Chi Ride è Fuori nelle vesti di ospite. O meglio, avrà il compito, con le sue pose diventate virali sui social, di mettere in difficoltà i concorrenti. Li farà ridere? O loro riusciranno a resistere?

Lol 2 Chi Ride è Fuori: quando escono gli episodi e cast concorrenti

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 24 febbraio. Proprio quel giorno, infatti, verranno resi disponibili i primi episodi di Lol – Chi Ride è fuori. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, dopo uno spoiler annunciato da Amazon Prime su Instagram, dove già erano stati indovinati i nomi di alcuni partecipanti, Fedez ha confermato la lista ufficiale. In LOL 2 si sfideranno:

Virginia Raffaele

Mago Forrest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase.