LOL 2, quanto guadagna Virginia Raffaele? Il cachet della comica romana per ogni episodio

Ha debuttato pochi giorni fa, ma la seconda stagione di Lol- Chi Ride è Fuori, format di Amazon Prime Video, già è un successo. E sui social i tweet impazzano, tra foto, video e gag comiche. Ma non solo. Molti telespettatori sono curiosi di conoscere i cachet dei protagonisti: solo uno di loro arriverà fino alla fine e vincerà 100.000 euro da devolvere a un ente di beneficenza. Chi riuscirà a non ridere e a trionfare seguendo le orme di Ciro de I The Jackal?

Il cachet di Virginia Raffaele a LOL 2

‘Se avessi saputo che c’era Guzzanti sarei venuta gratis, ma ormai è tardi’. E’ questo quello che ha dichiarato Virginia Raffaele, una delle protagoniste, nel primo episodio della seconda stagione di Lol. Stando a quanto riporta Il Messaggero, la comica romana sarebbe una delle più pagate: pare abbia percepito ben 10.000 euro a puntata.

Quando escono i nuovi episodi

Sono 6 gli episodi della seconda stagione di Lol. I primi quattro sono stati resi pubblici su Amazon Prime Video il 24 febbraio scorso, gli altri 2 invece saranno disponibili a partire dal prossimo giovedì 3 marzo.