Loredana Bertè a Sanremo 2022 con Achille Lauro: chi è, età, carriera, canzoni, figli, sorella, chi è il marito, vita privata, Instagram

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme ad Achille Lauro, che gareggia, salirà Loredana Bertè. Insieme si esibiranno sulle note di ‘Sei bellissima’.

Loredana Berte: scheda, altezza

Nome: Loredana

Cognome: Bertè

Età: 69 anni

Altezza: 157 cm

Peso: 65 kg

Professione: Cantante

Ex Marito: Bjorn Borg

Loredana Bertè: chi è, età, dove è nata

Loredana Carmela Rosaria Bertè è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, esattamente tre anni dopo sua sorella Mia Martini (nata anche lei il 20 settembre, ma del 1947), morta prematuramente nel 1995.

Il padre, Giuseppe Radames Bertè (1921–2017), e la madre, Maria Salvina Dato (1925–2003) erano entrambi insegnanti.

La Bertè ha anche altre due sorelle: Leda, nata il 1º gennaio 1946, e Olivia, nata il 28 gennaio 1958.

Per molti anni la cantante non ha mai parlato pubblicamente della propria infanzia ma, un anno dopo la morte di Mia Martini, la Bertè si è sfogata per la prima volta, ricordando la loro difficile situazione familiare.

Le sorelle Bertè, infatti, hanno vissuto un’infanzia piena di problemi, con un padre violento e una madre assente che non amavano le figlie e gli imponevano una disciplina rigidissima.

Ai loro genitori, la Bertè attribuisce anche una parte di colpa per la morte della sorella Mia Martini, dati i problemi psicologici derivati da tali difficoltà.

Loredana Bertè: carriera, canzoni

Negli anni ’60 Loredana Bertè inizia a frequentare il Piper Club di Roma, dove conosce tantissimi artisti tra i quali Patty Pravo e Renato Zero con cui instaura una forte amicizia.

Nel 1975 arriva il suo primo grande successo discografico nel con il brano Sei bellissima.

Da lì, la Bertè ha collezionato una serie di successi grazie a brani che hanno scritto la storia della musica italiana come: Dedicato, E la luna bussò, In alto mare, non sono una signora, Amici non ne ho, Respirare e tanti altri.

Ha partecipato al Festival di Sanremo 10 volte.

Loredana Bertè: vita privata, figli, chi è il marito

La vita privata di Loredana Berté è stata molto movimentata. Negli anni Settanta è stata fidanzata con il tennista Adriano Panatta, poi Red Canzian o Mario Lavezzi.

Nel 1983 ha sposato Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, ma il loro matrimonio è finito solo 4 anni più tardi.

Nel 1989 ha sposato il famoso tennista svedese Björn Borg presentatole proprio dal suo ex Panatta.

La loro fu una relazione molto tormentata, al punto che nello stesso anno, prima del matrimonio, lui tentò il suicido, salvandosi solo grazie all’intervento di Loredana. La cantante lo ha lasciato nel 1992, in seguito ad un periodo di forte stress.

Loredana Bertè non ha mai avuto figli, anche se ne ha desiderati durante la relazione con Borg.

Loredana Bertè: Instagram

Loredana Bertè è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @loredanaberteofficial vanta oltre 243 mila followers.