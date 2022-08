Loredana Berté incontra una fan in treno: ‘Piangeva, per poco non sveniva’. Il video diventa virale

Ha visto il suo idolo lì, a pochi passi da lei, mentre faceva salire tutte le persone sul treno. Ha avuto prima un mancamento, poi ha sbarrato gli occhi pensando che fosse tutto un sogno. E invece no, la mitica Loredana Berté era lì. Davanti a lei.

L’emozione unica

E’ accaduto su un treno Frecciarossa Milano-Pescara. Ad accogliere la cantante, la responsabile del bar. Una fan sfegatata dell’artista che non è riuscita a trattenere l’emozione.

Stavamo viaggiando su un Frecciarossa quando ho chiesto alla mia manager di prendermi un toast al bar. Purtroppo, il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 min, non avevacoltelli per tagliare il mio enorme toast a metà. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi. Quando mi ha vista, è quasi svenuta!”, racconta la cantante con un video.