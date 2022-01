Lorena Cesarini: chi è, età, carriera, Instagram e vita privata dell’attrice che affiancherà Amadeus a Sanremo 2022

Mancano, ormai, pochissime settimane al Festival di Sanremo 2022, un appuntamento fisso, una tradizione per gli italiani. E se i big sono stati ‘svelati’ già da un bel po’, ieri Amadeus, che sarà al timone della kermesse musicale per la terza volta consecutive, ha anticipato i nomi delle cinque co-conduttrici che lo accompagneranno sul palco. Tra di loro anche la giovane attrice Lorena Cesarini, conosciamola meglio e scopriamo qualcosa in più su di lei!

Lorena Cesarini, chi è la co-conduttrice di Sanremo 2022: età, carriera dell’attrice

Lorena Cesarini è una delle cinque attrici che saliranno sul palco dell’Ariston e condurranno il Festival di Sanremo 2022 con Amadeus. Lorena è un’attrice, nata nel 1987, ed è nota al pubblico per aver interpretato in Suburra, serie di successo, Isabel Mbamba, la prostituta che ha fatto innamorare Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi. Lorena Cesarini, però, prima di diventare un’attrice, ha lavorato all’Archivio Centrale dello Stato e poi come cameriera, prima di essere notata e prima di approdare su Netflix e sul grande schermo. Tra i suoi film ricordiamo Arance e martello, Il professor Cenerentolo con Pieraccioni.

Lorena Cesarini: chi è il fidanzato, vita privata

Non sappiamo molto della sua vita privata, sembra essere riservata e non si sbilancia molto neanche su Instagram. Sui social, infatti, ci sono solo sue foto sui set fotografici. Nessun ragazzo, chissà!

Lorena Cesarini: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @lorena_monroe_cesarini vanta 19 mila followers. Destinati sicuramente ad aumentare dopo la sua partecipazione come ‘valletta’ a Sanremo 2022.