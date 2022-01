Lorenzo Balducci: chi è, età, carriera, film, teatro, altezza, serie tv, chi è il fidanzato, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Lorenzo Balducci, ma conosciamolo meglio!

Lorenzo Balducci: chi è, età, film e teatro

Lorenzo Balducci è nato a Roma il 4 settembre del 1982 ed è un noto attore, nipote dello scultore marchigiano Elio Balducci e secondogenito di Angelo Balducci e Rossana Thau. Lorenzo ha iniziato a studiare recitazione all’età di 14 anni, poi nel 2001 è stato protagonista a teatro, accanto a Myriam Catania, in Romeo e Giulietta di Claudio Boccaccini. Ha debuttato sul grande schermo con il film I cavalieri che fecero l’impresa ed è apparso in varie fiction televisive come Giorni da Leone, Il Papa Buono e 48 ore. Un successo dopo l’altro, sul piccolo e grande schermo, ma anche e soprattutto a teatro.

Lorenzo Balducci: chi è il fidanzato, coming out e vita privata

Nel 2012, Lorenzo Balducci, durante un’intervista concessa a Il Venerdì di Repubblica, ha fatto coming out e ha parlato apertamente della propria omosessualità. E’ sostenitore dei diritti gay, favorevole al matrimonio e nel 2015 è stato giurato per il 30° Torino Gay & Lesbian Film Festival.

Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @lorenzobalducci82 vanta oltre 47 mila followers.