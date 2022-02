Lorenzo Insigne: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, altezza, Instagram

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di C’è Posta per Te in onda questa sera, sabato 19 febbraio, su Canale 5 subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia. Tra gli ospiti vip – pronti ad emozionare ed emozionarsi con i protagonisti delle storie – anche il calciatore del Napoli, Lorenzo Insigne. Ma conosciamolo meglio!

Lorenzo Insigne: chi è, età, carriera, altezza

Lorenzo Insigne è nato a Napoli il 4 giugno del 1991 ed è un famoso calciatore, attaccante e capitano del Napoli. E’ cresciuto a Frattamaggiore e ha tre fratelli, anche loro calciatori. Lorenzo Insigne nel 2006, a 15 anni, è entrato a far parte del settore giovanile del Napoli e nel 2008 ha esordito nella squadra Primavera. Ha mosso i primi passi in prima squadra nel 2009, a 18 anni, quando ha giocato alcune amichevoli con Roberto Donadoni sulla panchina partenopea. L’esordio ufficiale è arrivato sotto la guida di Walter Mazzari il 24 gennaio del 2010.

Lorenzo Insigne è alto 163 cm ed è alto 59 kg.

Lorenzo Insigne: vita privata, figli, chi è la moglie

Lorenzo Insigne il 31 dicembre del 2012 ha sposato Genoveffa Darone. La coppia ha due figli: Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Lorenzo Insigne: Instagram

Lorenzo Insigne è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale @lorinsigneofficial vanta 1,5 milioni di seguaci.