Los Locos, chi sono Roberto Boribello e Paolo Franchetto: età, carriera, canzoni, vita privata, La Macaresa

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Los Locos, il duo di musica latino americana composto da Roberto Boribello e Paolo Francetto, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Chi sono Los Locos e cosa sappiamo sulla loro carriera

Los Locos è un gruppo che si è formato in provincia di Vicenza. Roberto e Paolo sono interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino come Macarena, El Meneaito, Muove la colita, La Mamba. I due si sono conosciuti nel 1982, attraverso un amico in comune: è nata subito una bella intesa e hanno iniziato a prodursi da soli. Poi nel 1986 una loro cassetta è arrivata nella scrivania di Vittorio Salvetti, patron del Festivalbar, che li ha trovati perfetti per il programma. Tra alti e bassi e decisione di abbandonare la carriera musicale.

Il debutto nel 1991

Il debutto, però, risale al 1991 con l’album Mambo Mix, che è uno dei più venduti in Italia e che viene distribuito anche all’estero, in Messico, Canada e tanti altri Paesi. Tra i loro singoli di successo ricordiamo:

Cucaracha

El Meneaito

El tiburon

Muove el Cuerpo

Macarena

Mueve la colita

Ai Ai Ai

Dopo un periodo di stop, dovuto anche alla pandemia, Los Locos nell’estate appena trascorsa sono tornati a riempire le piazze italiane e internazionali con la loro musica. E recentemente li abbiamo visti anche sul palco di Arena Suzuki, lo show condotto da Amadeus.

La loro vita privata, sono sposati, dove vivono

Ma veniamo alla vita privata. Entrambi hanno dovuto fare i conti con una sfera sentimentale complicata ed entrambi hanno divorziato dalle moglie. Franchetto vive nella Repubblica Domenicana, mentre Boribello vive tra l’Italia e il Messico e si prende cura dei suoi due figli: Giulia, nata nel 1984, coreografa e ballerina, e Andrea, nato nel 1999, laureato in ingegneria chimica.